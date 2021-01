'Jurado de morte': homem é assassinado com 5 facadas em rua de Manaus

A vítima era moradora da zona rural da capital amazonense | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como André Nilo Cooper, de 37 anos, foi morto com cinco facadas, na tarde deste domingo (10). O crime aconteceu na rua Curará, no bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus.

De acordo com policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na semana passada, a vítima brigou com um vizinho em um bar, não há informações sobre a motivação da briga. Porém, após a discussão, André Nilo teria sido jurado de morte.

A polícia não confirmou se ameaça pode estar relacionada com a morte de André. As circunstâncias do assassinato não foram divulgadas e o suspeito fugiu, sem ser identificado.

Ainda de acordo com a equipe policial, a vítima era moradora da zona rural da capital amazonense.

O corpo de André foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar a autoria e motivação do crime.

Leia mais

Venezuelanos são suspeitos de matar homem com 10 facadas em Manaus

Jovem é preso com arma de fogo, munições e drogas no Novo Aleixo