Vídeo: Fera transporta 14 cilindros de oxigênio para hospital

A polícia civil e militar foram convocadas para ajudar no transporte de materiais para os hospitais de Manaus | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas cumpriu, na manhã deste sábado (16), decisão judicial que determinou a busca e apreensão de cilindros de oxigênio nas instalações da White Martins e entrega do insumo à Sociedade Portuguesa Beneficente do Amazonas.



A White Martins não havia obedecido à ordem judicial anterior e, no final da tarde de ontem (15), o juiz plantonista cível Cezar Luiz Bandiera determinou a apreensão do insumo em quantidade “suficiente para manter o funcionamento mínimo do hospital”.

Confira a entrega feita pela polícia;

| Autor: Divulgação/SSP-AM

A decisão do magistrado considerou o apelo da unidade de saúde, informando haver apenas sete cilindros para atendimento aos pacientes. De acordo com o delegado Juan Valério, coordenador do Fera, a decisão teve caráter de urgência sob o risco de haver mortes de pacientes.

“Adentramos à empresa e trouxemos os 14 cilindros para os profissionais de saúde darem continuidade ao tratamento dos pacientes. Eles são verdadeiros heróis. Estamos sem sentir cansaço, pois esse é o trabalho mais gratificante que já realizamos em todo esse período de nossa unidade”, disse o delegado.

