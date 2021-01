Homem é baleado com quatro tiros na comunidade Valparaíso

Manaus - Caio C. D. S, de 22 anos, foi baleado na madrugada desta segunda-feira (25), por volta das 00h20, durante um ataque na rua Salva, da comunidade Valparaíso, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida com dois tiros no abdômen, um na mão e um no pé. Nenhuma testemunha relatou quais foram as circunstâncias do crime.

No local da ocorrência foi encontrada uma motocicleta modelo Honda CG Fan 160, que possivelmente estava em posse de Caio. A placa do veículo estava adulterada.

Ele foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, onde recebeu atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde dele. O caso será investigado pela Polícia Civil.