Vídeo: Criminoso armado assalta drogaria em Itacoatiara

Itacoatiara - Funcionárias de uma drogaria localizada na rua Nossa Senhora do Rosário, no bairro Jauary, em Itacoatiara (distante 176 quilômetros de Manaus) viveram momentos de terror durante um assalto ocorrido no local na noite de segunda-feira (25), por volta das 20h47. A ação foi flagrada por câmeras de segurança do estabelecimento comercial.

As funcionárias foram rendidas pelo criminoso que portava uma arma de fogo. No vídeo é possível ver que a ação é rápida e pouco mais de um minuto.

Após render as funcionárias, o homem de camisa vermelha, jaqueta preta e boné verde se aproxima do caixa e mexe nas gavetas.

O suspeito recolhe todo o dinheiro que vê e foge rapidamente. Até o momento ele ainda não foi identificado.

Denúncias sobre a identificação podem ser feitas ao número: (92) 99388-0382. A identidade será mantida em sigilo.

O caso está em sendo investigado pela equipe da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara.

