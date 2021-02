PM prende 17 pessoas e retira de circulação cinco armas de fogo no AM

As prisões foram motivadas pelos crimes de roubo, furto, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), durante patrulhamento realizado em Manaus e no interior do estado, prendeu 17 infratores e apreendeu cinco armas de fogo entre a quarta-feira (3) e a madrugada desta quinta-feira (4).

As prisões foram motivadas pelos crimes de roubo, furto, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal. Os policiais militares também capturaram um foragido da Justiça.

Além das armas de fogo, 55 porções de entorpecentes e 11 munições intactas foram apreendidas com os suspeitos.

As equipes recuperaram cinco veículos com restrição de roubo e furto.

Policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam na rua Barreirinha, bairro São José Operário, zona leste da capital, um homem de 22 anos pelo crime de roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Com o infrator foi encontrado um revólver, calibre 38, seis munições intactas e uma motocicleta Honda CG 160 Titan 2020, vermelha, placa QZH 2A17.

Foragido da Justiça

Will Robson Queiroz de Rocha, de 28 anos, foi detido por militares da 4ª Cicom, na rua 14, loteamento Parque Castanheira 2, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste.

Durante a abordagem, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, pelo crime de roubo. Will foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Interior

No município de Japurá (a 744 quilômetros da capital), policiais do 4° Grupamento de Polícia Militar (GPM) prenderam um homem de 26 anos por porte ilegal de arma de fogo.

Após realizarem a revista, a guarnição encontrou um revólver, calibre 38, sem munições.

O homem foi encaminhado à Delegacia do município.

Veículos recuperados

• Carro: Fiat/Uno, preto, placa JWM-3J80

• Carro: VW/Fox Connect , prata, placa PHQ-106

• Carro: Siena, vermelho, placa PHI-1844

• Carro: Gol, preto, placa OAJ-5888

• Motocicleta: Honda CG 160 Titan 2020, vermelha, placa QZH 2A17

