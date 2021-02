Homem degola companheira por 'ciúmes' em Anori

Ellen foi morta pelo companheiro Josué, na casa do casal | Foto: Reprodução





Anori - Na madrugada deste sábado (6), uma mulher identificada apenas como Ellen foi brutalmente assassinada pelo companheiro, identificado pela Polícia Militar como Josué Ferreira Marques, no município de Anori, localizado a 234 quilômetros de Manaus.

Segundo informações dos agentes de polícia, o crime aconteceu por volta de 2h da madrugada. A vítima foi degolada em casa e o principal suspeito, Josué, confessou o crime ao se entregar para a polícia ainda pela manhã.

A vítima tinha um bebê de apenas um ano e testemunhas disseram que a criança está sobre os cuidados do dono do kitnet onde o casal morava alugado, uma vez já que a mulher não tem família no município.

Segundo testemunhas, a motivação do crime foi o pedido de separação por parte da mulher, que sofria com o ciúmes excessivo do marido. Até o momento não há mais informações sobre o real motivo do assassinato. O corpo foi encontrado ainda nesta madrugada, na estrada que liga o município de Anori à Codajás.

A vítima era natural de Manaus e o marido de Beruri (distante 247 quilômetros de Manaus), ambos estavam morando no município de Anori. O caso será investido pela Delegacia de Homicídios da região e Josué responderá pelo crime de feminicídio, estando à disposição da justiça.

