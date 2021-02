Homem colostomizado é morto 'por engano' na Zona Leste

O delegado disse que a morte de Jefferson está ligada a algo ainda maior | Foto: Divulgação

Manaus - Na tarde deste sábado (6), um homem identificado como Jefferson Rodrigues Barbosa, 26 anos, foi assassinado em sua casa na rua traíra, no bairro Jorge Texeira, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações dos agentes de polícia, o crime tinha como alvo outra pessoa que dividia o quarto com Jefferson, mas não teve o nome identificado. “Jefferson foi morto hoje por um possível rival do tráfico de seu colega de quarto. Como ele não estava na casa, o suspeito atirou três vezes no tórax da vítima que veio a óbito imediatamente”, afirmou o delegado plantonista do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Gerson Oliveira.

O delegado disse que a morte de Jefferson está ligada a algo ainda maior. “Nos últimos dias está acontecendo uma guerra entre traficantes em toda a Manaus, por disputas de boca de fumo. Jefferson, que estava acamado, mesmo já tendo passagens pela polícia, supostamente não tinha nada a ver com essa guerra no momento”, esclareceu.

Segundo o comandante da Rocam, Major Wener Vieira, a vítima era o cunhado do suposto alvo. “Ele era cunhado da suposta vítima, conhecido como 'velhinho', que está sendo procurado por traficantes de uma facção rival. Jefferson não pôde nem reagir, pois era colostomizado”, explicou.

O crime agora será investigado pelo 14º DIP e encaminhado posteriormente a Justiça do Amazonas para julgamento.

