Homem foi preso por adulteração de sinal identificador na Zona Norte

O homem informou à polícia que ele havia comprado a moto em um anúncio na internet | Foto: Reprodução





Manaus - Policiais Militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), detiveram, na madrugada deste sábado (06/02), um homem de 32 anos, por adulteração de sinal identificador de chassi de uma motocicleta, no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus.

A ação ocorreu por volta de 0h30, quando a viatura 6216 realizava patrulhamento de rotina na Av. Margarita, conjunto Nova Cidade, zona norte, e os policiais avistaram o indivíduo em atitude suspeita, em uma motocicleta marca Yamaha 125, de cor vermelha, placa JXB 1926.

Ao avistar a viatura, o homem tentou fugir, sendo alcançado na Avenida Mulateiro, no Monte das Oliveiras. Na revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, no entanto, ao verificar o chassi da motocicleta, os policiais constataram que estava adulterado e com a numeração do motor de outra motocicleta.

O homem informou à polícia que ele havia comprado a moto em um anúncio na internet. Diante dos fatos, a guarnição deu voz de prisão ao homem, que já possui passagem por homicídio, e o conduziram até o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

*C om informações da assessora

