Adolescente é apreendido por tráfico de drogas na zona Norte de Manaus

A ação ocorreu por volta das 21h30, de sexta-feira (05/02) | Foto: Reprodução

Manaus - Policiais militares do Comando de Policiamento Norte (CPA Norte), com o apoio da viatura 1980, da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), apreenderam adolescente, de 17 anos, por tráfico de drogas, no bairro Fazendinha, na zona norte da cidade. A ação ocorreu por volta das 21h30, de sexta-feira (05/02).

Segundo relato policial, no momento da incursão, vários indivíduos fugiram, mas a polícia conseguiu apreender o menor. E na revista pessoal foi encontrado com o adolescente cerca de 12g de, supostamente, maconha.

Diante do fato, o menor infrator foi apresentado na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), para os devidos procedimentos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vídeo: adolescente mira em rival e acerta bebê de 3 meses com um tiro

Menor é apreendido com porções de drogas e dinheiro em Manaus