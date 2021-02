Homem é detido com drogas, dinheiro e arma de fogo na Zona Leste

Diante dos fatos, os itens encontrados e a arma de fogo, com nove munições intactas, foram entregues no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Divulgação/SSP

Manaus - Policiais militares, da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), detiveram por volta das 16 horas de sábado (06/02), um rapaz de 21 anos portando drogas, arma de fogo ilegal e dinheiro, em uma residência localizada na rua Traíra, Comunidade Mundo Novo, terceira etapa do bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital.

Segundo os policiais, a equipe foi acionada por meio do Centro Integrado de Operações Policiais (Ciops), comunicando possível homicídio que teria ocorrido no endereço onde o rapaz foi encontrado.

Ao chegar no local, os policiais logo perceberam as atitudes suspeitas do envolvido e o abordou. Em revista pessoal foi encontrado em sua posse um revólver Taurus calibre 38. Ao verificar o local, os policiais encontraram uma pedra semelhante a oxi, um aparelho celular e a quantia de R$ 59,00 em espécie.

Diante dos fatos, os itens encontrados e a arma de fogo, com nove munições intactas, foram entregues no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi detectado que o homem tem outras passagens pela polícia, por envolvimento com tráfico de drogas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Homem é apreendido com grande quantidade de drogas em Manaus

Adolescente é apreendido por tráfico de drogas na zona Norte de Manaus