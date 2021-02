Dono de lanche é assassinado a tiros na Compensa

Um empresário, que ainda não teve o nome revelado, foi morto na noite desta terça-feira (9) | Foto: Divulgação



Manaus - Um empresário, que ainda não teve o nome revelado, foi morto na noite desta terça-feira (9), por volta das 20h30, dentro do lanche dele situado na rua Casimiro de Abreu, antiga rua Santa Luzia, no bairro Compensa 2, na Zona Oeste de Manaus.

Conforme informações da equipe da 8° Companhia Interativa Comunitária (Cicom ), dois homens saíram a pé de um beco nas proximidades e surpreenderam a vítima com vários tiros.

O homem foi atingido e os suspeitos saíram correndo do local. Ele acabou agonizando e não resistiu. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) apenas atestou o óbito.

O local do crime foi isolado pela Polícia Militar que aguarda a chegada dos demais órgãos competentes.

A motivação e autoria do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O corpo será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).



