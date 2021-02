Dupla ligada ao tráfico é presa em Iranduba

Uma denúncia informou que traficantes armados estariam na rua Beira Rio | Foto: Divulgação/PC-AM

A Polícia Militar, por meio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) deteve, na noite de sexta-feira (12), dois jovens de 19 e 20 anos, ambos ligados ao tráfico de drogas, por porte ilegal de arma de fogo em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

Conforme detalhou a equipe da viatura Rocam Comando 7891, uma denúncia informou que traficantes armados estariam na rua Beira Rio. Com a chegada da polícia, os indivíduos tentaram fugir, mas foram detidos.

Com eles os policiais encontraram uma arma de fogo calibre 22 de fabricação caseira, numeração suprimida e com três munições do mesmo intactas; 44 porções pequenas de substância com características de maconha; três porções médias e 23 porções pequenas de substância semelhante a oxi; e uma porção média de substância com características de cocaína. A dupla também estava com uma balança de precisão, dois celulares e R$ 630.

Os indivíduos foram levados à delegacia de Iranduba, para a conclusão dos procedimentos legais cabíveis. Um dos jovens já tinha passagem pela polícia, por porte ilegal de arma de fogo.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Macabro: Corpo é encontrado dentro de mala no Distrito Industrial 2

Homem é executado a tiros por "pistoleiros" na Compensa