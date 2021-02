Mulher é executada com seis tiros no Centro de Manaus

A mulher já havia sofrido um atentado há 4 meses, mas saiu ilesa | Foto: Reprodução

Manaus - Uma mulher, identificada como Dona Rose, foi assassinada a tiros no terminal de ônibus em frente à Praça da Matriz, no Centro de Manaus, na tarde deste sábado (13). Segundo laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML), a mulher foi morta com seis disparos de arma de fogo, um na cabeça, quatro nas costas e um na barriga.

De acordo com informações de testemunhas, a mulher era vendedora ambulante no local, tinha entre 30 a 40 anos de idade. As circunstâncias da ocorrência, como a motivação do crime, serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Segundo o delegado Fábio Silva, os disparos foram feitos por dois homens em uma moto e não há dúvidas de que foi uma execução. Ela teria envolvimento com o tráfico de drogas e já havia sofrido uma tentativa de assassinato há 4 meses.

"Ela foi executada por dois indivíduos em uma moto. Há quatro meses ela também tinha sido vítima de um atentado. Chegaram algumas informações que ela tinha envolvimento com o tráfico de drogas nessa área. A dupla chegou, chegou a dar um tiro na cabeça dela, ela tentou correr e foi alvejada com quatro tiros pelas costas", afirmou o delegado da DEHS.

O corpo foi levado para a sede do IML, no bairro Cidade Nova, para a realização dos procedimentos legais.

