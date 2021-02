Dois homens são detidos em comunidade rural de Anamã

Foram apreendidas 14 porções de maconha; uma porção de oxi; dois celulares; uma quantia de R$ 20 e um simulacro de arma de fogo do tipo revólver | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens foram presos, um foragido da justiça de Boa Vista (RR) e outro por tráfico de drogas, na comunidade rural Cuia, em Anamã (a 165 quilômetros da capital), na manhã deste sábado (13). A ação foi realizada por militares do 3° Grupamento de Polícia Militar (GPM), em conjunto com servidores da Polícia Civil.



De acordo com o comandante do 3° GPM, Tenente Everton Lima, por volta de 6h de hoje, após investigação sobre o tráfico de drogas na cidade de Anamã e na Comunidade do Cuia, as polícias Militar e Civil, constataram que um dos suspeitos estava traficando drogas e ameaçando moradores com uma arma de fogo. Também foi averiguado que um foragido do sistema prisional de Boa Vista estava morando na comunidade, usando nome falso.

A polícia obteve o mandado de prisão do foragido e deu início a uma operação, que culminou com a detenção dos dois suspeitos e na apreensão de 14 porções de maconha; uma porção de oxi; dois celulares; uma quantia de R$ 20 e um simulacro de arma de fogo do tipo revólver.

Os dois receberam voz de prisão e foram apresentados à delegacia de Anamã, para a conclusão dos procedimentos legais.

*Com informações da assessoria

