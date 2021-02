Três mulheres são presas após espancarem grávida em Parintins

As mulheres foram levadas à delegacia após serem presas em flagrante | Foto: Divulgação

Parintins - Três mulheres foram presas por agressão a uma jovem grávida, na madrugada deste domingo (14), no bairro Santa Clara, no município de Parintins, no interior do Amazonas.

A motivação da agressão não foi revelada.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe de policiais voltava de uma ocorrência, quando foram parados pela vítima, que tentava escapar do trio e gritou pedindo para que a socorressem. A vítima e as agressoras foram encaminhadas para a delegacia onde foram feitos os procedimentos legais.

