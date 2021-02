'Pequeno' é preso após assassinar o próprio pai no AM

Um jovem identificado apenas como “Pequeno” foi preso na tarde deste sábado (13) | Foto: Divulgação

Tefé - Um jovem identificado apenas como “Pequeno” foi preso na tarde deste sábado (13), suspeito de assassinar o próprio pai a facadas, no bairro Fonte Boa, no município de Tefé, a 522 quilômetros de Manaus.

De acordo com as autoridades, o caso teve início quando o rapaz e o pai iniciaram uma discussão. Na ocasião, o jovem acabou desferindo um golpe de faca no próprio genitor, que não resistiu ao ferimento e morreu.

Ainda segundo a polícia, “Pequeno” ainda tentou fugir, e se escondeu na região central de Tefé. Entretanto, uma equipe da Guarda Civil receberem a informação sobre o seu paradeiro, e o localizaram próximo à Feira Municipal.

O jovem foi detido e levado à Delegacia de Polícia Interativa (DIP), onde foi autuado em flagrante por homicídio. Após os trâmites na unidade, ele deverá permanecer preso na carceragem, e ficará à disposição da Justiça.

