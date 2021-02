Vídeo: Com tornozeleira, jovem morre com cinco tiros na Compensa

O jovem chegou a ser atendimento no Serviço de Pronto Atendimento Joventina Dias, mas não resistiu | Foto: Reprodução Internet

Manaus - Maycon Ruan Borges, 23, foi brutalmente assassinado com cinco tiros no final da tarde deste domingo (14), na Rua Cristo Rey, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Dos cinco tiros, um atingiu a coxa esquerda, o braço esquerdo, a mão direita e um no pescoço. O jovem chegou a ser atendimento no Serviço de Pronto Atendimento Joventina Dias, mas não resistiu.



Logo após os disparos, vizinhos foram verificar o ocorrido e tentaram socorrer o rapaz. Borges usava uma tornozeleira e tinha passagem pela polícia. Suspeita-se que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Enquanto apuravam as informações, os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) afirmaram que as testemunhas evitaram falar por medo de represálias.

