Suspeito de assalto é espancado e comparsa acaba preso na Zona Norte

Manaus - Uma tentativa de assalto acabou frustrada na tarde desta terça-feira (16), por volta das 13h, no conjunto Galiléia, na Zona Norte de Manaus. Um dos suspeitos foi brutalmente espancado pela população e o comparsa dele acabou preso.

De acordo com a equipe da 15° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os policiais foram acionados com a informação de que estaria ocorrendo um assalto em frente ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galiléia, mas quando chegaram ao local já se depararam com um suspeito jogado ao chão agredido fisicamente.

"O comparsa ainda tentou fugir por uma área que fica nos fundos da unidade hospitalar, mas acabou sendo detido pela população também. Como chegamos a tempo, ele não foi agredido. Eles supostamente teriam tentado assaltar pedestres que reagiram à ação. Já nas proximidades, mais precisamente na rua 5, eles tentaram assaltar um motorista de aplicativo", explicou um policial que esteve na ocorrência.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou atendimento e encaminhou o suspeito agredido a uma unidade hospitalar. Já o outro foi preso e encaminhado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

