Dois homens são assassinados depois de tiroteio no Santo Agostinho

Manaus - Dois homens foram executados no início da noite desta quarta-feira (17), por volta das 18h, no beco Seringal, do bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus.



Moradores relataram terem ouvido diversos disparos de arma de fogo e entraram para dentro das casas. Após alguns minutos, eles decidiram saírem das residências e já encontraram os dois cadáveres.

Ao lado, uma placa, com os dizeres "Me ajuda a comprar um rancho", comumente utilizados por pedintes nos semáforos da capital.

O local foi isolado por policiais militares das 5°, 8° e 19° Companhias Interativas Comunitárias (Comunitária), para a chegada dos demais órgãos competentes. Cápsulas e dinheiro trocado estão espalhados pelo chão na cena do crime. No local impera a lei do silêncio.

A motivação e circunstâncias do crime ainda são desconhecidas. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Mais duas mortes

Dois corpos foram encontrados na tarde de terça-feira (16), na rua Oitante, antiga rua Santa Rita, no bairro Santo Agostinho. Os corpos estavam amarrados por lençóis. As mãos das vítimas estavam amarradas indicando tortura.

A causa da morte segundo a perícia foi estrangulamento. Eles foram mortos pelo menos 5h antes do encontro dos corpos, mas receberam tiros na via pública.