Homem é preso após roubar pedestre no Valparaíso

Manaus - Um homem , que não teve o nome revelado, foi preso na tarde desta quinta-feira (18), após cometer um roubo no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

Conforme a equipe da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um pedestre informou que havia sido assaltado por um homem em uma motocicleta modelo Honda Bros, de cor vermelha e forneceu o número da placa aos policiais.

Após consulta da placa do veículo a polícia verificou que o endereço do proprietário do carro consta na rua Arnica da comunidade Valparaíso, na Zona Leste.

O suspeito estava na casa e foi reconhecido pela vítima. Foram recuperados três aparelhos celulares roubados, incluindo o do pedestres , além de uma réplica de arma de fogo.

O homem foi preso e apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

