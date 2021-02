Dupla é presa após tentar assaltar mercearia em Manaus

Dois homens ,que não tiveram o nome revelado pela polícia, foram presos nesta quinta-feira | Foto: (Divulgação)

Manaus - Dois homens ,que não tiveram o nome revelado pela polícia, foram presos nesta quinta-feira (18), após tentarem assaltar uma mercearia na comunidade Valparaíso, na Zona Norte de Manaus. A ação foi realizada pelas equipes do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Conforme o delegado Torquato Mozer, titular do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a ação criminosa acabou sendo frustrada e um dos suspeitos foi capturado pela população. O homem foi agredido fisicamente e foi abandonado pelo comparsa.

"Revoltado por ter sido deixado no local pelo comparsa que fugiu em uma motocicleta, o homem informou o endereço do segundo suspeito que mora no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte", explicou o delegado.

Os policiais foram até o endereço indicado, onde o suspeito foi preso. Foram apreendidos aparelhos celulares, cordão, relógio e uma máscara utilizada nos assaltos.

Os suspeitos foram apresentados no 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

