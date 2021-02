Ossada humana é encontrada em igarapé na Zona centro-sul de Manaus

Uma ossada humana foi encontrada na tarde desta sexta-feira (19) | Foto: Divulgação

Manaus - Uma ossada humana foi encontrada na tarde desta sexta-feira (19), às margens de um igarapé no bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul de Manaus. O local fica em uma área situada atrás de um motel na avenida André Araújo.

A ossada foi encontrada por catadores de latinha. Eles estavam realizando varredura no terreno quando se depararam com o crânio e pedaços de ossos.

Policiais militares foram acionados e realizaram o isolamento da área. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), para fazer o resgate da ossada.

"Vamos investigar para traçar a motivação do crime ou eventual acidente que tenha acontecido. Devido às fortes chuvas a ossada pode ter sido arrastada. Após o exame necroscópico vamos ter características do indivíduo e averiguar se há desaparecidos com o mesmo perfil", explicou o delegado Guilherme Antoniazzi da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

A ossada foi removida pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

