Briga entre irmãos deixa um esfaqueado no Mutirão

Manaus - Uma briga entre irmãos quase termina em tragédia na noite desta sexta-feira (19), no conjunto Mutirão, na Zona Norte de Manaus. Um deles acabou esfaqueado e deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

Conforme a Polícia Militar, Breno O. dos Santos, de 25 anos, deu entrada com uma facada no braço. Aos policiais, ele relatou que chegou em casa e viu o irmão brigando com a irmã deles.

Ao tentar impedir a briga, Breno acabou sendo esfaqueado pelo irmão e agonizou até ser socorrido pelos familiares.

O jovem entrou no setor se emergência da unidade hospitalar e não corre risco de morte. Uma viatura policial foi até a localidade, mas ainda não há informações se o suspeito foi preso.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. O jovem não corre risco de morte e está consciente, segundo a PM.

