Confronto no Santo Agostinho: um dos mortos era fugitivo do Compaj

Cassiano tinha passagem na polícia por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo | Foto: Divulgação

Manaus - Um dos mortos em um confronto com a polícia que ocorreu na madrugada deste domingo (21), no bairro Santo Agostinho , zona Oeste de Manaus, foi identificado como Cassiano Pinho da Silva, de 27 anos. O homem já tinha passagem pela polícia por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, e foi um dos foragidos nas fugas do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), em 1° de janeiro de 2017.

Em 2012, Cassiano foi apontado como um dos assaltantes que atingiu o coronel da Polícia Militar (PM), Luiz Gonzaga da Silva Júnior, com um tiro no abdômen, após uma ação criminosa em uma padaria em Manaus.

O crime causou revolta na capital, e Cassiano se apresentou voluntariamente no Comando Geral da Polícia Militar, onde as investigações indicavam o homem como o principal responsável pelos disparos. O coronel atingido chegou a entrar em coma induzido.

Cassiano foi recapturado na casa de parentes | Foto: Divulgação

Em 2017, enquanto cumpria pena em regime semiaberto no Compaj, Cassiano também foi um dos fugitivos da rebelião que resultou em 60 mortes e 225 foragidos. Ele foi preso novamente dias após a fuga, encontrado pela polícia na casa de parentes, no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus.

Confronto do Santo Agostinho

Ao menos três homens morreram em um confronto contra a Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) no bairro Santo Agostinho. No local, os criminosos trocaram tiros com a polícia, que revidou e atingiu três homens no total.

Os três homens foram encaminhados ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias durante a madrugada, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

