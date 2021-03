Força Tática detém quatro homens por posse ilegal de arma de fogo

Os materiais recolhidos foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus- Equipe de policiais militares da Força Tática deteve, por volta das 21h, de sexta-feira (26), na Avenida Castelo Branco, bairro Cachoeirinha, Zona Sul, quatro homens de 23, 26, 24 e 18 anos, com armamento, outros objetos de valor e um veículo Celta, de cor prata, de placa JXJ 1027, no qual trafegavam.



Em patrulhamento, a equipe avistou o veículo, com quatro passageiros em atitude suspeita. Na abordagem, foi encontrado no interior do veículo um revólver calibre 38, com três munições intactas, dois aparelhos celulares, dois relógios de pulso, três cordões dourados e R$ 188 em espécie.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos quatro homens, que não possuem passagem pela polícia e, com o armamento, o carro e outros objetos, foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia para providências.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vídeo: criminosos disfarçados executam homem com 7 tiros no Zumbi

Em Manaus, homem é executado com 6 tiros na porta de igreja evangélica