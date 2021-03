Três pessoas são presas durante operação em Manaus

Três pessoas foram presas durante ‘Operação pela Vida’ na zona norte | Foto: Carlos Alessandro/SSP-AM

Manaus (AM) - Três pessoas foram presas nesta quarta-feira (04) durante mais uma noite da “Operação pela Vida”, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). As prisões ocorreram na avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus, em uma barreira de fiscalização montada pelo Núcleo Especializado de Operações de Trânsito (Neot).

Em uma das ocorrências, um homem foi preso em flagrante pelo crime de roubo. Minutos antes de ser preso, ele teria roubado uma mulher no Terminal de Integração 4.

Com o suspeito, a equipe do Neot também encontrou uma arma branca. | Foto: Carlos Alessandro/SSP-AM

Com o suspeito, a equipe do Neot também encontrou uma arma branca. O infrator foi conduzido por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Em outras duas ocorrências distintas, um homem foi preso por adulteração veicular e o outro por conduzir uma motocicleta com restrição de furto. Ambos foram encaminhados ao 6º DIP. Ainda durante a ação, dois motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool.

Desde o dia 14 de janeiro, a SSP-AM realiza a “Operação pela Vida”, visando o cumprimento do decreto governamental que restringe a circulação de pessoas das 19h às 6h em todo o estado.

A medida tem o intuito de evitar aglomerações e prevenir a propagação da Covid-19 no Amazonas. | Foto: Carlos Alessandro/SSP-AM

A medida tem o intuito de evitar aglomerações e prevenir a propagação da Covid-19 no Amazonas. Na capital, a ação ocorre junto à Central Integrada de Fiscalização (CIF), que reúne órgãos estaduais e municipais.

*Em Tempo com informações da assessoria

