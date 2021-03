Homem é executado e criança leva bala perdida no peito na Compensa

Daniel Mota da Silva, de 26 anos, foi executado na noite desta quinta-feira (4), por volta das 18h30, na rua Maria Amorim Neves, no bairro Compensa | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus - Daniel Mota da Silva, de 26 anos, foi executado com 11 tiros na noite desta quinta-feira (4), por volta das 18h30, na rua Curuanã, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus, por "pistoleiros". Um menino de sete anos também foi baleado e vítima de uma bala perdida. A ação assustou moradores da área que imediatamente acionaram a polícia.

Testemunhas relataram que a vítima caminhava próximo a um terreno abandonado, quando foi surpreendida por dois criminosos em uma motocicleta de cor vermelha. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo e morreu no local. Os suspeitos fugiram. O menino de sete anos estava nas proximidades do local aguardando para brincar em um pula-pula, segundo a tia, quando tudo ocorreu. A vítima recebeu atendimento no Serviço de Pronto-Atendimento Joventina Dias, mas foi encaminhada para outra unidade hospitalar.

O local foi isolado pela equipe da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), até a chegada dos demais órgãos competentes. O crime pode estar relacionado com a guerra do tráfico de drogas.

A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) devem investigar as circunstâncias e autoria do crime.

A remoção do cadáver será realizada para a sede do Instituto Médico Legal (IML).

