Adolescente é perseguido e executado a tiros na comunidade Valparaíso

O local foi isolado pela equipe da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) | Foto: (Divulgação)

Manaus - O adolescente Ronilson Souza, de 16 anos, foi perseguido e executado na tarde desta sexta-feira (5), na rua Paranacaxi, da comunidade Valparaíso, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com testemunhas, o adolescente seria conhecido como "Rato" e teria corrido dos criminosos para escapar do ataque. Ele ainda tentou pular para dentro de uma casa, mas acabou sendo cercado e foi atingido com os tiros.

O local foi isolado pela equipe da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que já acionou os demais órgãos competentes.

A motivação e autoria do caso deve ser investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Familiares relataram aos policiais que o adolescente é usuário de drogas.

Nas redondezas, nos últimos dia ocorreram execuções relacionadas à guerra do tráfico de drogas que também pode ser a causa deste crime.

O corpo será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

