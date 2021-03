Festa clandestina em sítio acaba com apreensão de drogas e armas

A ação ocorreu na tarde deste domingo (7) | Foto: Divulgação

Manaus - Agentes da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) fecharam uma festa clandestina com mais de cem pessoas, no ramal do Areal, quilômetro 10 da Rodovia BR -174, que liga Manaus a Boa Vista (RR).

A ação ocorreu na tarde deste domingo (7), após denúncia recebida pelo telefone 181. De acordo com a polícia, a festa já vinha sendo programa há dias e os organizadores contrataram até um DJ de fora para o evento.

Ao todo, foram apreendidos R$ 4 mil em espécie; três pedras de Oxi; 39 comprimidos de drogas sintéticas; 67 trouxinhas de oxi; 15 trouxinhas de cocaína; 140 trouxinhas de pasta base de cocaína; 15 cigarros de maconha; duas porções de maconha.

Segundo o secretário de segurança pública, coronel Louismar Bonates, essa é a terceira festa clandestina flagrada somente neste fim de semana pelas fiscalizações policiais. A primeira foi no bairro do Alvorada, zona centro-oeste, e as demais nos bairros de Flores, zona centro-sul, e um 'rolezinho' no Novo Aleixo, zona norte.

“Quando a equipe policial chegou ao local, alguns integrantes fugiram, mas a maioria foi detida e conduzida para os procedimentos. Essa festa foi toda planejada, tinha estrutura e com certeza iria durar a noite toda”, destacou.

O secretário disse, ainda, que a população tem sido parceira do sistema de segurança e sempre denuncia os eventos clandestinos, que estão acontecendo durante a pandemia da Covid-19 no Amazonas.

“Nós estamos apurando todas as denúncias que recebemos via 181 e no site da SSP e agradecemos a população pelas informações”, afirmou Bonates.

Os integrantes da festa assim como os organizadores foram conduzidos para Delegacia Geral de Polícia Civil. Os detidos assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por descumprimento de medida sanitária, com previsão de pagamento de multa e prestação de serviço comunitário estabelecido pelo Poder Judiciário.

Também foi aberto um inquérito sobre tráfico de drogas, onde todos serão arrolados e ouvidos. Um segurança da festa vai responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

