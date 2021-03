Homem é preso ao tentar abusar novamente de sobrinhas, em Manaus

Segundo informações da polícia, ele era tio das vitimas e já havia as estuprado anteriormente | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 34 anos foi preso na manhã nesta segunda-feira (8) por tentativa de estupro, na zona leste de Manaus. Segundo informações da polícia, ele era tio das vitimas e já havia as estuprado anteriormente. Na ocasião, ele chegou a oferecer dinheiro para que o deixassem fugir.

A ação ocorreu por volta de 8h50, quando a polícia foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) para verificar ocorrência de uma tentativa de estupro, na rua Londres.

Ao chegar ao local, os policiais fizeram contato com duas mulheres, uma de 22 anos e outra de idade não informada, que relataram terem sido vítimas de estupro por parte do tio. Segundo elas, o homem reside no mesmo endereço e cometia o crime desde quando eram menores de 18 anos. Nesta segunda, ele tentou cometer o crime novamente, no momento em que ela estava na casa de uma vizinha, onde cuidava de uma criança.

Em razão dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem pelo crime de tentativa de estupro (art. 213 do Código Penal), e tanto as vítimas como o suspeito foram conduzidos à Delegacia Especializada Em Crimes Contra a Mulher (DECCM) para os procedimentos cabíveis.



