Amarrado, homem é jogado de carro e executado no Jorge Teixeira

Manaus - Um homem ainda não identificado foi jogado de um veículo ainda não identificado e executado com quatro tiros na cabeça, na noite desta quinta-feira (11), na rua F, da comunidade Santa Inês, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Ele apresentava sinais de tortura.

De acordo com testemunhas, os criminosos chegaram em um veículo de modelo não identificado e jogaram o homem que estava com as mãos amarradas e um pano no pescoço. A vítima caiu no chão e foi atingida com os disparos.

Os suspeitos fugiram e os moradores acionaram os policiais da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que isolaram o local do crime.

O local está sendo palco de uma guerra entre facções criminosas devido a disputa por território do tráfico de drogas.

Policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) devem investigar o histórico da vítima para traçar linhas de investigação. O cadáver será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

