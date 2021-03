Em 24hs, PM prende 20 pessoas e apreende 17 armas de fogo

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) tirou de circulação 17 armas de fogo entre a manhã desta quinta-feira (11/03) e a madrugada de hoje (12/02) | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) tirou de circulação 17 armas de fogo entre a manhã desta quinta-feira (11) e a madrugada desta sexta-feira (12), durante ações em Manaus e nos municípios de Benjamin Constant, Tabatinga e Boca do Acre

As ações também resultaram nas prisões de 20 pessoas e na apreensão de dois adolescentes pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, receptação e roubo. Além das armas, foram apreendidas 34 munições, 149 porções de drogas e mais de R$ 4 mil em espécie.

Uma equipe da Força Tática prendeu no bairro Educandos, zona sul da capital, dois homens, de 20 e 21 anos, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Com eles, os policiais encontraram cinco armas de fogo, cinco munições e sete porções de entorpecentes. A dupla foi conduzida ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Um homem de 25 anos, que possuía mandado de prisão em aberto pelos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, foi preso por policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) no bairro Nossa Senhora de Fátima, na zona norte.

Com ele foi encontrado um fuzil, duas pistolas calibre 38 e sete munições. Ele foi conduzido ao 6º DIP.

Interior

Um homem de 22 anos foi preso por policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Benjamin Constant (a 1.119 quilômetros de Manaus) por tráfico de drogas.

Durante a abordagem, os policiais encontraram o suspeito com diversas porções de drogas, material para produção e embalo do entorpecente, além de R$ 30. Os policiais conduziram o suspeito à 51ª DIP.

