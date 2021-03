Idosa é espancada pela própria filha, após tentativa de ir à igreja

O pai também se envolveu na história para defender a filha | Foto: Divulgação

Brasil - Uma mulher de 67 anos foi agredida pela própria filha de 48 anos após a idosa sair de casa para ir à igreja na pandemia. A vítima e a filha não tiveram as identidades reveladas pela policia. De máscara, a idosa disse que estava pronta para o culto e queria muito ir porque era um novo pastor. O caso aconteceu na noite da última segunda-feira (8), no bairro Jardim Presidente, em Campo Grande.

A filha veio de Corumbá e morava com os pais na capital há dois anos para cuidá-los, porque os dois estavam com problemas de saúde. Segundo registrado pela polícia, a mulher passou a beber e a ficar muito agressiva.

"Nesse dia, ela havia bebido muito e a mãe se arrumou com máscara e tudo e falou que ia para a igreja. A filha disse que ela não ia e passou a segurar e a chacoalhar a mãe com força", descreve a delegada Sueli Araújo Lima Rocha.

Conforme relato da delegada, a mulher não queria deixar a mãe sair por conta dos casos de Covid-19. O pai também se envolveu na história para defender a filha.

A mulher unhou a mãe e deixou cortes com sangramento. Foi a própria vítima que chamou a Polícia Militar e as duas foram encaminhadas à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Presa em flagrante por violência doméstica dolosa, a filha já passou por audiência de custódia e vai responder em liberdade.

Com a gravidade do caso, a delegada comenta que ficou espantada de ver uma filha fazer isso com a própria mãe. "Vale ressaltar que mulheres também podem responder pela Lei Maria da Penha, principalmente quando se verifica a violência de gênero diante da subordinação da mulher em relação à outra", explica Sueli.

