Jovem morre após ser fuzilado por motoqueiros em Manaus

O corpo foi levado pelo IML e o crime será investigado pela DEHS | Foto: Divulgação

Manaus - Um jovem de apenas 22 anos, identificado como Geyne Salatiel Pereira Campos, foi morto após ser baleado com vários tiros, por dois homens, na madrugada deste sábado (13). O crime ocorreu na rua Pergamo, comunidade Aliança com Deus, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.



De acordo com informações da polícia, o rapaz foi abordado por dois homens desconhecidos que estavam em uma motocicleta e recebeu diversos tiros. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime, durante a madrugada, por volta de 00h15. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos necessários.

Os suspeitos fugiram do local logo em seguida. Não se sabem informações sobre a motivação do crime. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

