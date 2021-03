Morador de rua é assassinado com pauladas, facadas e tiros em Manaus

A autoria e as motivações do crime serão investigadas pela DEHS | Foto: Divulgação

Manaus - Um morador de rua, identificado como Mateus Oliveira, de 24 anos, foi assassinado com pauladas, facadas e tiros, na madrugada deste domingo (14). O caso aconteceu no bairro Centro, zona Sul de Manaus.



De acordo com relatos de testemunhas à Polícia Militar, o jovem estava próximo ao Largo São Sebastião, quando criminosos o sequestraram e o arrastaram para dentro de um veículo.

Momentos depois, populares encontraram o jovem ensanguentado, próximo à rua Henrique Martins. Mateus ainda chegou q ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e foi levado ao Hospital 28 de Agosto, na zona Centro-Sul da capital, mas não resistiu e morreu.

O corpo do rapaz foi removido para o Instituo Médico Legal (IML), onde foi detectado sinais de espancamento e perfurações causadas por arma branca e marcas de tiro. A autoria e as motivações do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

