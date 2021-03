Jogador Gabigol e MC Gui são detidos em cassino clandestino em SP

O cassino funcionava em um bairro nobre da capital paulistana. | Foto: Divulgação

Brasil - Um cassino de luxo foi fechado por policiais civis na Zona de Sul São Paulo, no início da madrugada deste domingo (14). Além de jogos de azar serem proibidos no país, o estado de São Paulo enfrenta um novo pico da pandemia de Covid-19, com alta no número de casos e mortes.

No cassino, localizado no bairro Vila Olímpia, mais de 200 pessoas estavam jogando. No momento da operação, o jogador Gabriel Barbosa, o Gabigol, atacante do Flamengo, e o funkeiro MC Gui foram flagrados dentro do estabelecimento.

Segundo a polícia, o jogador foi encontrado escondido embaixo de uma mesa do camarote do cassino, que custa cerca de R$ 1,5 mil. A polícia demorou quase uma hora para localizar o atacante.

"Demorou quase uma hora para encontra-lo porque ele estava no camarote vip, onde paga uma certa quantia, parece que R$ 1,5 mil para ficar naquele local. Ele estava nesse camarote, escondido atrás de uma mesa, atrás de umas moças. Ele não queria ser identificado", afirmou o delegado Osvaldo Nico Gonçalves.

O local funcionava há algum tempo e que foram gastos mais de 8 milhões com as instalações de luxo | Foto: Divulgação

Todas as pessoas foram encaminhadas para a Delegacia de Crime contra a Saúde Pública, no Centro de São Paulo. Elas assinaram termo circunstanciado, comprometendo-se a prestar esclarecimentos depois, e foram liberadas.

À polícia, denunciantes informaram que o local funcionava há algum tempo e que foram gastos mais de 8 milhões com as instalações de luxo.

A polícia demorou quase uma hora para localizar o atacante | Foto: Divulgação

Muitos dos que estavam no cassino não usavam máscara. A Polícia Civil informou que o deputado Alexandre Frota (PSDB) foi o responsável pela denúncia.

*Com informações do G1

