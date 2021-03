Homem e adolescente são detidos por roubo com uma pistola em Manaus

Após revista, foram apreendidos dois celulares, uma pistola e o carro em que os suspeitos estavam | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem foi detido por roubo com uso de simulacro tipo pistola, na zona leste de Manaus, do último sábado (13). Além dele, um adolescente também foi apreendido. A operação foi realizada por policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

A equipe policial foi informada via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), por volta das 15h, que quatro indivíduos armados estariam realizando assaltos utilizando um veículo Renault Kwid, de cor branca e placa QZW-3F78. A vítima relatou que um primo seu havia seguido o veículo, porém o perdera de vista na rua Careiro, no bairro São José, sentido feira do São José 2.

A guarnição se deslocou em direção ao endereço informado e localizou o veículo. Ao perceber a presença da viatura, o condutor do carro fugiu em alta velocidade nas ruas próximas, no sentido da avenida Alphaville, no Tancredo Neves.

A equipe solicitou apoio de outras viaturas com o objetivo de parar o veículo e por várias vezes emitiu sinal sonoro de parada, mas o condutor seguiu em alta velocidade, ignorando o comando policial.

A fim de deter o veículo, em razão do risco para os transeuntes, a guarnição disparou em direção ao automóvel em fuga. O condutor perdeu o controle, bateu no meio-fio da via e também colidiu com a viatura policial.

O condutor foi abordado e informou que havia deixado dois comparsas na Feira do São José 2. Em revista pessoal, os policiais encontraram com ele dois celulares e um simulacro tipo pistola. O adolescente que estava no veículo, ferido durante a ação, foi socorrido e conduzido para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Machado, onde permaneceu sob observação.

O condutor do veículo foi encaminhado, juntamente com o simulacro de arma de fogo apreendido, para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para procedimentos cabíveis.

