Homem morre em hospital após ser esfaqueado na Zona Leste de Manaus

Manaus – Um homem identificado pela polícia como Everton Silva Santos morreu na manhã desta segunda-feira (15). Com marcas de facada, a vítima foi encontrada no sábado (13) próximo a um supermercado, localizado na avenida Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus, e socorrida pela população.

A vítima recebeu atendimento médico no Hospital e Pronto Socorro (HPS) João Lúcio Pereira Machado, mas não resistiu aos ferimentos, e morreu na manhã desta segunda.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), acionou por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), o Instituto Médico Legal (IML) para a remoção do corpo do homem.

