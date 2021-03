Policia prende 9 pessoas em ações criminosas no interior do AM

As ocorrências foram registradas nos municípios de Borba, Coari e Japurá. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Nove infratores foram presos e mais de R$ 12 mil em espécie, provenientes de atividades criminosas, foram recuperados durante ações realizadas pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) no interior do estado. As ocorrências foram registradas nos municípios de Borba, Coari e Japurá.

Entre a terça-feira (16/03) e a madrugada de hoje (17/03) também foram tirados de circulação mais de 4 quilos de entorpecentes, divididos entre tabletes, pedras e cachimbos, além de um rifle e 51 munições.

Tráfico de drogas e armas

Os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo motivaram todas as prisões. Em Japurá (distante 952 quilômetros de Manaus), seis homens, com idades entre 23 e 28 anos, foram presos por policiais do 4º Grupamento de Polícia Militar (GPM) durante patrulhamento nas ruas do bairro B13.

Na ação, foram apreendidos um rifle calibre 22, 43 munições de diferentes calibres, R$ 568 em espécie, quatro cachimbos, além de outros materiais. Todos foram conduzidos até a 59ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Policiais da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Borba (distante 149 quilômetros da capital) prenderam um casal, de 24 e 19 anos, e apreenderam com eles R$ 6.634 em espécie, mais 4 quilos de drogas e oito munições. Os infratores foram presos em um barco que veio de Manaus e tinha como destino o município de Manicoré. A 74ª DIP registrou o flagrante.

Já em Coari (distante 363 quilômetros de Manaus), um homem de 40 anos foi preso por militares do 5º Batalhão de Polícia Militar na rua Campos Oliveira, bairro Liberdade. A guarnição policial flagrou o infrator com um embrulho sendo jogado para o quintal do seu vizinho. No embrulho havia 355 gramas de cocaína. A delegacia da cidade registrou o caso.

