Filho tenta matar mãe a facadas no bairro Ouro Verde na zona Leste

Mais que um crime, um enorme pecado. Policiais da 11ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM), detiveram um rapaz de 19 anos, que tentou matar a mãe a facadas, na rua Tucanos, bairro Ouro Verde, zona Leste de Manaus, neste sábado (10).

O crime ocorreu quando o jovem, que é usuário de entorpecentes, chegou em casa alterado pelo consumo de maconha e, ao ser questionado pela mãe, agiu de forma agressiva, ameaçando a matar a genitora com uma faca de cozinha.

Assustados e conhecendo o histórico do jovem, familiares da vítima acionaram, imediatamente, a polícia.

Policiais agem rápido

De acordo com o Cabo Plácido, da 11ª CICOM, ao chegarem ao local, o rapaz estava trancado em um quarto e se entregou após perceber a presença da equipe policial.

“Tivemos que verbalizar de fora da casa para que o mesmo saísse... após a polícia insistir mais um pouco, com uma forma mais rústica, o mesmo abriu a porta e, quando visualizou a Polícia Militar, se rendeu”, disse.

Indignada, mãe comparece a DECCM

Conduzidos até Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher (DECCM), no bairro Pq. 10, zona Norte/Leste da capital, a mãe, uma dona de casa de 31 anos que não quis ser identificada, representou contra o filho por estar cansada do comportamento do rapaz, que foi flagranteado pelo crime de ameaça e injúria.

