Polícia Militar prende 53 pessoas e recupera veículos em Manaus

Manaus (AM) - Cinquenta e três pessoas foram presas e 10 adolescentes foram apreendidos durante os patrulhamentos realizados pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) entre a manhã da última sexta-feira (09/04) e a madrugada desta segunda-feira (12/04). As informações são da SSP-AM.

De acordo com a assessoria, crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, violência doméstica e roubo motivaram as prisões e apreensões na capital. Também foram tiradas de de circulação 205 porções de drogas, oito armas de fogo, 19 munições, mais de R$ 6 mil em espécie, além de 22 veículos com restrição de roubo ou furto que foram recuperados.

No bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus, foram presos dois irmãos, de 33 e 27 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e desacato. Em posse de um deles a guarnição encontrou a quantia de R$ 5 mil em espécie, além de cinco porções de drogas. Os dois foram encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Dois homens, de 27 e 21 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas na rua Laurentino, bairro Cidade de Deus, zona norte da capital, por militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).



Com a dupla foi encontrada nove porções de maconha e cocaína, uma balança de precisão, dois celulares e a quantia de R$ 48 em espécie. A dupla, junto com o material apreendido, foi conduzida pelos policiais militares até o 6º DIP.

Policiais da Força Tática prenderam um homem de 27 anosa por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Com o infrator, a equipe policial localizou 189 pinos de cocaína, seis quilos de oxi, uma arma de fogo, seis munições intactas e o valor de R$ 450 em espécie. O suspeito foi conduzido ao 14º DIP.

Veículos recuperados

Carros

• Renault Kwid, cor branca, placa QZE-5J19

• Fiat Doblo, cor prata, placa JXB-1846

• Chevrolet Classic, cor preta, placa NEK-2281

• Renault, cor branca, placa PHM-6B87

• Chevrolet Montana, cor branca, placa PHS-3C46

• Chevrolet Classic, cor preta, placa 7J51

Motocicletas

• Honda, cor azul, placa QZW-4A48

• Honda, cor preta, placa NOZ-0413

• Honda, cor cinza, placa NPN-3406

• Yamaha, cor azul, placa NON-3406

• Honda, cor preta, placa JXH-0416

• Honda, cor vermelha, placa PHM-3116

• Honda, cor preta, placa NPA-1456

• Honda, cor vermelha, placa OAH-5536

• Honda, cor preta, placa PHR-1J07

• Honda, cor verde, placa PHI-9890

• Honda, cor prata, placa QZJ-4J97

• Honda, cor branca, placa PHO-6450

• Honda, cor preta, placa PHU-7928

• Honda, placa PHB-7579

• Sundown, cor azul placa NPA-9755

• Dajiang, cor vermelha, placa PHW-9630

