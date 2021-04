Rossini, ídolo do Manaus FC revelado pelo Santos, é acusado de estupro

O atleta teria cometido o crime em junho de 2019 | Foto: Divulgação

Manaus - Rossini, atacante revelado pelo Santos e ídolo do Manaus FC, foi acusado de estupro e enquadrado nos artigos 213 e 214 do Código Penal brasileiro.

Segundo a vítima, o jogador mostrou as partes íntimas e a beijou sem consentimento, a pressionando contra a parede.

No Boletim de Ocorrência (BO) feito por ela na última terça-feira (6), o atleta teria cometido o crime em junho de 2019.

De acordo com o relato registrado no boletim, Rossini teria oferecido à vítima a compra de uma lingerie.

O ex-atacante do Manaus ainda a questionou sobre o tamanho utilizado e a cor desejada por ela para que os dois pudessem sair em um encontro.

Ainda segundo o B.O., o atleta teria a pressionado contra a parede, mostrando as partes íntimas e tentando forçá-la ao beijo, mesmo sob empurrões e gritos por ajuda.

O delegado Mauro Soares, envolvido nas investigações, afirmou que ambos já foram ouvidos e que mais informações divulgadas poderiam atrapalhar o andamento do processo.

Já o Manaus FC, clube onde a vítima e Rossini trabalhavam, divulgou uma nota afirmando não ter tido conhecimento do fato na época.

A instituição e o ex-camisa 10 entraram em acordo para rescisão do contrato do jogador por conta de problemas familiares no dia 8 de maio de 2019, antes do possível estupro.





Confira a nota do Manaus FC

"O Manaus FC vem a público estarrecido com a denúncia de abuso sexual, envolvendo o ex-jogador do clube, Rossini, fato que teria ocorrido em 2019. O clube, em momento algum, teve conhecimento sobre o episódio, sendo surpreendido com o caso divulgado em portais de notícias locais. O Manaus FC e toda a sua diretoria estão à disposição das autoridades competentes para os devidos esclarecimentos, contribuindo no que for possível, além de já estar prestando o devido apoio e ajuda necessários à vítima - tanto psicológica quanto jurídica. Por fim, o clube defende e enfatiza que mulher nenhuma merece passar por qualquer tipo de violência, e repudia tal ação."

*Com informações do R7

Leia mais:

Tráfico perde 16 milhões após apreensão de duas toneladas de drogas

Base Arpão prende acusado de matar sobrinho em Coari