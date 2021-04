Cabo da PM suspeito de atirar em mulher em Manaus é afastado do cargo

A vítima, segundo informações preliminares, se encontra internada e fora de risco de saúde | Foto: Divulgação

MANAUS – Preso em flagrante após uma tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, o cabo da Polícia Militar do Amazonas, Luiz Kleiton do Nascimento, será mantido afastado da função e das atividades da corporação até a finalização do caso na justiça, registrado nesta terça-feira (13). O suspeito é lotado na 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atende bairros da Zona Leste de Manaus.

A vítima, segundo informações preliminares, se encontra internada e fora de risco de saúde, apesar de ter sido alvo de diversos tiros. Um dos disparos, inclusive, a atingiu no rosto. O crime ocorreu na frente dos filhos da mulher.

Em nota, a Polícia Militar informou que a Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) está acompanhando o desenrolar do processo e, durante o caso, será instaurado uma sindicância para analisar a conduta do policial.

“Todos os elementos apresentados durante a ação investigatória serão apurados de forma transparente”, diz a nota. O homem foi presentado na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), onde o caso será investigado.

