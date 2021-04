Ladrões quebram carro de gerente para roubar renda de posto em Manaus

Segundo testemunha, o posto de gasolina nunca sofreu uma tentativa de assalto dessa gravidade | Foto: EM TEMPO

MANAUS – Uma tentativa de assalto resultou em tiros e prejuízos em um posto de gasolina na avenida Margarita, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, na manhã desta segunda-feira (19). Dois homens não identificados invadiram o local e tentaram render o gerente. Sem sucesso, os suspeitos quebraram o carro da vítima.

“Foi tudo muito rápido. Chegaram os dois rapazes na moto e anunciaram o assalto. Eles queriam pegar o gerente, mas não conseguiram, nessa hora eles ficaram chateados e começaram a quebrar o vidro do carro dele com a arma e também dando tiros”, explicou uma testemunha do crime, que optou em não se identificar por motivos de segurança.

Com o anúncio do assalto, o gerente saiu do carro e se escondeu dentro de uma sala, enquanto os funcionários fugiram. A dupla ainda conseguiu roubar os pertences dentro do veículo, incluindo a renda do posto de gasolina.

Apesar dos danos e das perdas materiais, não houveram feridos. No total, testemunhas afirmam que a ação criminosa não durou mais de 10 minutos.

Alvo

Uma das hipóteses levantadas após o crime, é que os dois criminosos acompanhavam a movimentação do local, já que souberam identificar o gerente.

“O gerente tinha acabado de chegar, e logo em seguida os criminosos abordaram ele também. E eles sabiam onde estava o dinheiro”, afirmou uma testemunha.

Ainda segundo a testemunha, o posto de gasolina nunca sofreu uma tentativa de assalto dessa gravidade.

Uma equipe da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atendeu a ocorrência, e a Polícia Civil deve investigar o caso.

