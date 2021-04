Vídeo: guardador de carros é executado em Manaus com 7 tiros na cabeça

Vítima foi morta no quarto da casa | Foto: Divulgação

MANAUS - O guardador de veículos Mário José da Silva Costa, de 46 anos, foi executado com sete tiros na cabeça na madrugada desta sexta-feira (23), na rua dos Antúrios, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o sargento Bambergue da 14° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a polícia foi acionada por volta das 1h. A esposa da vítima relatou que dois homens arrombaram a porta de trás da residência e armados efetuaram vários tiros na cabeça da vítima que foi morta no quarto da casa.

"O relato da esposa foi que a vítima já havia recebido ameaças e era usuária de drogas. Pelas característica está parecendo cobrança de dívida do tráfico de drogas. Os suspeitos ainda mandaram a mulher dele se afastar e após o crime fugiram"

O corpo do guardador de veículos foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e levado à sede do órgão na Zona Norte de Manaus, onde irá passar por exame necroscópico. O caso será investigado pela Polícia Civil.

