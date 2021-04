Vídeo: manifestante contra Bolsonaro é agredida por policial em Manaus

O local registrou uma grande movimentação de manifestantes contra e a favor de Jair Bolsonaro | Foto: Divulgação

MANAUS – Ao tentar pendurar um cartaz em protesto contra a visita do presidente Jair Bolsonaro a Manaus, no Amazonas, nesta sexta-feira (23), uma professora da rede estadual de ensino, que não teve a identidade revelada, foi empurrada por um policial militar na manhã desta sexta-feira (23), em frente ao Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona Oeste de Manaus.

Em um vídeo gravado pelo grupo que também tentava realizar o protesto, a professora aparece segurando uma parte do cartaz, na tentativa de exibí-lo. Ela não apenas protestava contra Bolsonaro, mas também pedia valorização para professores e educação. Um dos policiais que fazia a segurança do local, empurrou a manifestante e, após o empurrão, ela levou uma queda. O policial se retirou do local sem ajudá-la.

Leia mais: Deputados negam assinatura em PL que torna Bolsonaro cidadão do AM

O local em frente ao Centro de Convenções Vasques Vasquez registrou uma grande movimentação de manifestantes, tanto a favor, como contra Bolsonaro, num reflexo da polarização política que vive o País, principalmente após o retorno do presidente Lula à cena política, uma vez que esse recuperou os direitos polícos, depois de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

A agenda de Bolsonaro a Manaus incluiu a inauguração do centro de convenções, entrega de cestas básicas, além de encontro com evangélicos. Bolsonaro também recebeu o título de cidadão do Amazonas, concedido por uma ala de deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).



O EM TEMPO solicitou nota à Polícia Militar, mas até o fechamento dessa matéria, não obteve retorno.

Veja o vídeo:

| Autor: Divulgação

Leia mais:

Movimentos de direita se organizam para receber Bolsonaro em Manaus

PSOL entra na Justiça para impedir Título de Cidadão a Bolsonaro