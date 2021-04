Enfermeiro do 28 de Agosto é encontrado morto em Manaus

Manaus - Na manhã deste domingo (25), policiais da 21ª companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram chamados para atender uma ocorrência de suicídio no bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus. A vítima era um homem de 39 anos.

De acordo com o plantonista da 21ª Cicom, o corpo foi encontrado na casa da vítima, onde moravam também seus familiares. Aos policiais, o irmão do falecido disse que ele já havia tentado suicídio outras vezes, e a família estava na luta para que ele se recuperasse.

Procure ajuda

O suicídio é uma morte intencional autoinfligida, segundo definição da fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Além disso, a 'motivação' nunca é apenas uma só, mas sim o resultado de uma série de fatores, os quais podem e devem ser tratados por profissionais habilitados, como psicólogos e psiquiatras. Procure ajude. É gratuita.

O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece suporte através de seu site, com a disponibilidade de atendimento por chat, Skype ou email. Além disso, é possível fazer contato através do telefone 188, que é gratuito em todo o Amazonas, em parceria com o Sistema Único de Saúde (SUS).

Você também pode procurar os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) situados em sua cidade. O atendimento é gratuito. Veja números e endereços abaixo, em Manaus.

Centro de Atenção Psicossocial III Benjamin Matias Fernandes

Av. Maneca Marques, 1916- Parque 10

Telefone: (92) 3214-9172/ 98842-7414

Funcionamento 24h, Acolhimento (atendimentos de primeira vez): segunda a sexta 08h00 às 18h00





Centro de Atenção Psicossocial III Álcool e Drogas Dr. Afrânio Soares (CAPS ad III)

Av. Ephigênio Sales, nº5, Conjunto Jardim Espanha, Aleixo

Telefone: (92) 3644-3371/ 98842-6663

Funcionamento 24h, Acolhimento (atendimentos de primeira vez): segunda a sexta 08h00 às 18h00





Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Leste (CAPSi Leste)

Rua Santa Catarina, nº03 – Parque das Laranjeiras- próximo a praça de alimentação do Parque das Laranjeiras

Telefone: (92) 3644-3201/98842-4272

Funcionamento: segunda a sexta 07h00 às 17h00

Leia mais:

Cabo da PM é baleado na cabeça em frigorífico de Manaus

Advogado que agrediu ex-namorada é suspenso pela OAB-AM