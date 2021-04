Família encontra cobra de dois metros em forro da casa, no AM

Os bombeiros militares retiraram o animal e o entregaram ao seu habitat natural. | Foto: Divulgação

Presidente Figueiredo - Bombeiros militares do 3º Pelotão Destacado Bombeiro Militar (PDBM) resgataram uma cobra que estava em uma residência, na rua das Cutias, bairro Galo da Serra I, município de Presidente Figueiredo (a 117 km de Manaus). O atendimento ocorreu na tarde deste sábado (24). Foram empregadas as viaturas Auto Tanque AT 01 e Unidade de Resgate UR-21.



De acordo com Comando de Bombeiros do Interior (CBI), a cobra era da espécie papa-ovo e media cerca de dois metros. O animal foi retirado do forro da residência e devolvido ao seu habitat.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vídeo: homem compra alface e ganha cobra venenosa de brinde

Após chuvas intensas, sucuri é encontrada na Cidade Nova; veja o vídeo