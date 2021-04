PM baleado em frigorífico não resiste ao ferimento e morre em hospital

Manaus - Morreu na tarde deste domingo (25), o cabo da Polícia Militar Rosenaldo Paz da Silva, no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, em Manaus. O homem de 38 anos foi baleado enquanto trabalhava na segurança de um frigorífico na avenida Tancredo Neves, bairro Parque Dez, zona Centro-Sul. Os suspeitos do crime estavam em uma moto e fugiram do local sem serem identificados.

A suspeita da polícia é que tenha sido tentativa de execução, embora o PM estivesse fazendo a segurança do estabelecimento. O óbito foi confirmado ainda nesta tarde pela Polícia Militar do Amazonas, através de nota de pesar divulgada à imprensa.

"É com grande pesar e consternação que a Polícia Militar do Amazonas informa o falecimento do CB PM Rosenaldo Paz da Silva (SI/PMAM Nº 23607) do efetivo do CPM/23º Cicom, na tarde de hoje (25/04/2021 - domingo) no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, vítima de disparo de arma de fogo", diz um trecho da nota.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais. Em sua página no Facebook, o deputado federal capitão Alberto Neto prestou condolências ao falecido. "Deixo aqui meus sinceros sentimentos e peço a Deus que console os seus familiares e amigos", escreveu.

& quot; COMBATEU O BOM COMBATE ... & quot; É com imensa tristeza que informo o falecimento do CABO ROSENALDO PAZ DA SILVA, do efetivo... Publicado por Capitão Alberto Neto em Domingo, 25 de abril de 2021

