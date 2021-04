Vídeo: vítima rastreia celular e dupla é presa por roubo na Compensa

A policia conseguiu prender os dois suspeitos | Foto: Reprodução

Manaus - Dois homens foram presos na tarde deste domingo (25), após serem rastreados através de um celular roubado no bairro Compensa. Eles realizaram uma série de roubos em poucos minutos, antes de serem pegos, ameaçando até mesmo uma família inteira dentro de uma casa.

A primeira vítima passava pela rua, quando for abordada pela dupla no início da tarde. Em imagens de câmeras de segurança, é possível ver o momento em que eles param a moto na via, um deles desce e anuncia o assalto a mão armada. A ação dura poucos segundos e logo eles fogem. Veja:

Minutos depois, a vítima inicia o processo de rastreio do aparelho e consegue acompanhar os passos dos criminosos, que passaram alguns instantes parados na rua Natal, no bairro Compensa II. Frente a isso, polícia foi acionada e iniciou uma perseguição pela dupla.

Segundo informações repassadas pela polícia, eles foram pegos nas proximidades da Av. Brasil, ao serem encurralados por viaturas. Uma delas chegou a avançar contra a moto dos suspeitos, deixando um deles machucado. Outro tentou fugir, mas foi capturado.

Momento em que a dupla é levada pela polícia | Foto: Reprodução

Após receberem atendimento médico para cuidar das escoriações na abordagem policial, os dois foram encaminhados paro o 19ª Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os devidos procedimentos, onde outras vítimas apareceram.

Minutos violentos

Celulares, uma certa quantia em dinheiro e uma arma de fogo estão entre os itens apreendidos | Foto: Reprodução

Durante a prisão dos dois indivíduos, a polícia conseguiu recuperar os pertences roubados e com isso, as vítimas começaram a aparecer na delegacia. Uma delas, foi uma família que foi feita refém dentro da própria casa, minutos depois da dupla realizar o primeiro assalto nesta domingo.

Enquanto a primeira vítima rastreava os passos dos assaltantes pelo celular roubado, percebeu que eles ficaram vários minutos na rua Natal, no bairro Compensa II. Foi o momento em que invadiram uma casa, que estava com a garagem entreaberta, ameaçaram e agrediram um homem no local.

Segundo uma das vítimas, toda a ação foi extremamente violenta.

" O ladrão parou bem na frente pedindo pra passar a chave da moto, ai ele entrou em casa fazendo o rapaz de refém pedindo a chave da moto. " ,





